Luís Castro desabafa após virada do Grêmio: “Aguento tudo”

O técnico Luís Castro viveu momentos de tensão com a torcida neste sábado (8), na Arena do Grêmio. Aos 32 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 1 a 1, parte dos torcedores o chamou de “burro” após a substituição de Carlos Vinícius por Braithwaite. Pouco depois, porém, o time gaúcho conseguiu a virada com Pavón, aos 40 minutos, e derrotou o São Paulo por 2 a 1, pela 22ª rodada do Brasileirão.

“Quando se olha pra mim, se vê o Luís Castro treinador, mas não se sabe a minha história, não se sabe por que sou resiliente, não se sabe as dificuldades. Só se analisa o profissional, mas, por trás, temos uma história, e ela nos dá uma maior resiliência. Aquilo que passei sempre estava a lamentar, mas garanto que aguento tudo”, iniciou o português em coletiva na Arena.

O resultado encerrou, portanto, uma sequência negativa. Isso porque, desde o triunfo sobre o Santos em 23 de maio antes da pausa para a Copa do Mundo, o Tricolor Gaúcho havia acumulado duas derrotas e um empate.

“Minha maior satisfação é ver a torcida, jogadores e a diretoria felizes, chegar em casa e todos estarem felizes. Essa resiliência vem de um caminho de 54 anos a serviço do futebol, jogando por 24 anos e 30 anos como treinador. Meu time é o Grêmio, o meu jogo é aquele que vocês acabaram de ver, de luta. Meu time é o Grêmio”, completou.

O São Paulo abriu o marcador ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos, com um gol contra de Gustavo Martins. Logo no início da etapa final, Wallace empatou de cabeça para os donos da casa. A virada veio já na reta final, quando Pavón converteu uma cobrança de falta e deu números finais o placar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.