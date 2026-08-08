Por lesão, joia do Del Valle vê transferência para o Sevilla “melar”

O acordo entre Independiente del Valle e Sevilla para a transferência do meio-campista equatoriano Patrik Mercado, formatado no primeiro semestre, pode não acontecer. Ao menos, segundo informação da agência de notícias EFE.

O ponto de resistência que existe por parte do clube da Andaluzia é a situação clínica do atleta de 23 anos. Em março, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco, em partida do Campeonato Equatoriano, contra o Tecnico Universitario. A contusão, aliás, o tirou da lista de cotados para disputar a Copa do Mundo deste ano que aconteceu entre Canadá, Estados Unidos e México.

No último mês de julho, um dirigente do Sevilla chegou a confirmar o ambiente de incerteza sobre a chegada de Mercado. José Ignacio Navarro, diretor esportivo, admitiu que as conversas caminharam para um “acordo para a possível contratação”. Entretanto, que ela não foi efetivada “por não cumprimento de algumas condições.”

Pode desistir, mas…

Caso o Sevilla siga com a ideia de desistir do acordo firmado com o Del Valle, a equipe europeia não deve sair dessa situação sem ter de arcar com prejuízo de ordem financeira. De acordo com o portal Studiofutbol, existe uma cláusula na troca de documentos entre as partes que prevê, justamente, uma situação dessa natureza.

Em suma, se a representação da Espanha não efetivar a opção de compra fixada em oito milhões de euros (R$ 47 milhões, na cotação atual), até o dia 15 de setembro, há uma multa por descumprimento do prazo. Multa essa que equivale a quase metade da transferência original, já que teria valor de três milhões de euros (R$ 17,6 milhões).

Ainda de acordo com a parte documental, o Sevilla tinha ciência da lesão de Patrik Mercado antes de sua assinatura. Com isso, a chance de desistência mediante problema físico só seria válida em caso de surgir outro problema clínico não previsto nos exames iniciais.

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