“Barba” Domínguez mostra frustração com empate do Atlético: “Amargo”

Eduardo Domínguez não escondeu a frustração após o empate do Atlético diante do Remo neste sábado (8), no Mangueirão, pela 23ª rodada do Brasileirão. O time mineiro oscilou bastante ao longo dos 90 minutos: sofreu o primeiro gol logo aos dois minutos, reagiu e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, mas cedeu o empate na etapa final.

“Os primeiros erros que tivemos foram certeiros e não começamos como queríamos. Depois, o time voltou a fazer o plano de jogo que desenhamos. Tivemos um primeiro tempo muito bom. Quando viramos, falamos no vestiário o que iria acontecer”, iniciou o treinador argentino em coletiva no Mangueirão.

“Era defender melhor com ou sem a bola. Tivemos oportunidades na segunda etapa também. Também sinto que foi um erro da nossa defesa. Podemos defender melhor, mas acredito que o atacante teve mérito ao finalizar num lance difícil. Mas foi, sim, um sabor muito amargo”, acrescentou.

O Galo continua na décima colocação, desperdiçando, assim, a oportunidade de se aproximar do G6. Mas pode perder a posição no decorrer da jornada, visto que o Corinthians pode superar os mineiros em caso de triunfo sobre o Red Bull Bragantino.

“É difícil jogar aqui pelo clima e num campo muito pesado. Em três dias tivemos duas viagens longas, além de três jogos seguidos como visitantes. Não me lembro de uma situação igual, mas temos que cumprir e competir. Fazíamos uma boa partida e tínhamos possibilidades maiores de sair vencedores daqui do que o adversário”, concluiu Domínguez.

Próximo desafio

Em seu próximo compromisso, o Atlético terá pela frente justamente o Bragantino, mas em outro torneio. Os times se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de ida será na próxima quarta-feira (12), às 19h, em Bragança Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.