Há um ano, vendia salgados; agora, Túlio Eduardo marca na Série A pela Chape

A Chapecoense perdeu mais uma no Brasileirão. Neste sábado, 8/8, o fracasso foi no Couto Pereira, no Paraná, contra o Coritiba. A derrota por 2 a 1 manteve o time em último lugar e chegando ao 20º jogo na Série A sem vencer. Afinal, com dez pontos, tudo indicando um rebaixamento iminente. Mas, para um jogador, a partida foi muito especial: Túlio Eduardo, de 21 anos.

Túlio Eduardo entrou no lugar de Max (machucado) ainda no primeiro tempo. E fez o gol da Chape aos 49 minutos da etapa final desviando um chute de Kevin Ramírez. Foi o seu primeiro com a camisa dos catarinenses. E mais: o primeiro gol em Série A, completando uma reviravolta na vida do jogador, que era camelô em 2025, se destacou em 2026 com a camisa do Decisão de Goiana, em Pernambuco, e foi contratado pela Chapecoense.

“O resultado não foi nem perto do que a gente esperava. Mas eu vivi uma emoção muito forte este gol. Há um ano estava vendendo salgado com a minha esposa em Pernambuco. Há três meses estava na Série D e tive a oportunidade de vir para a Chapecoense. E venho jogar a minha primeira partida de Série A. Não tenho palavras que possa descrever esse momento. Futebol é muito forte, em sonho, mexe com a gente, minha família, meus amigos e venho honrando isso”, disse.

Raio X de Túlio Eduardo

Túlio vem da base do Santa Cruz, mas nunca teve espaço no Tricolor pernambucano e passou por Nação-SC, Baraúnas-RN e Bandeirante-SP. Chegou a ficar sem clube, e foi nesse período que passou a vender salgadinhos. Mas fechou contrato com o Decisão para 2026, foi bem no Pernambucano (o time ganhou uma vaga para a Série D) e, no Grupo 9, o Decisão foi mal e terminou em último. Mas Túlio fez 8 gols e deu uma assistência e, mesmo com o time na lanterna do grupo e eliminado, despertou o interesse da Chape, que precisava reforçar o ataque sem gastar muito. Em junho, em plena Copa, contratou o atacante, que tenta ajudar o time a conseguir um milagre: não cair. Afinal, com dez pontos, está 11 atrás do penúltimo e 13 do primeiro fora do Z4.

“Nosso treinador Lacerda fala que temos de pensar jogo a jogo, cada jogo é uma final. Só Deus sabe se vamos reverter isso. Somente nós podemos mudar isso”, disse Túlio Eduardo.

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