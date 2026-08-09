Autor do gol no clássico, Ignácio pede foco ao Fluminense: “Virar a página”

A semana do Fluminense não foi das melhores. Após a eliminação na Copa do Brasil para o Vasco na última quarta, o Tricolor entrou em campo na noite deste sábado (8), no Nilton Santos, para fazer mais um clássico, desta vez contra o Botafogo. Após sair atrás no placar, o Fluminense conseguiu um empate com gol de Ignácio e somou mais um ponto para se manter no G5 do Brasileirão.

Autor do gol de empate e que garantiu um ponto importante para o Fluminense, o zagueiro Ignácio celebrou ter balançado as redes mais uma vez. Curiosamente, o zagueiro é o artilheiro tricolor após o retorno da Copa do Mundo, com dois gols marcados.

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“Agradecer a Deus pelo gol, trabalhamos no dia a dia para dar o melhor em campo. Um jogo extremamente difícil, sabemos da força do Botafogo jogando no Nilton Santos, o que fica é a entrega do grupo”, disse ao microfone do Sportv.

Ignácio também voltou a falar sobre a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil, aliada ao momento em que o Tricolor ainda não venceu após o retorno da Copa do Mundo. Ao todo, o Fluminense fez seis jogos, empatou cinco e perdeu um. O Flu, por sua vez, precisa virar a chave para voltar a vencer na próxima terça-feira (11). O Tricolor recebe o Indepediente Rivadavia-ARG, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores, às 19h (de Brasília).

“A eliminação da Copa do Brasil é dolorida para gente, para torcedores… Mas temos que virar a página e continuar trabalhando, evoluindo, temos o Brasileiro e a Libertadores pela frente”, finalizou,

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