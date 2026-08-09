Zubeldía elogia atuação do Fluminense, mas lamenta: “Faltou pouco”

Dias após a eliminação para o Vasco na Copa do Mundo, o Fluminense segue juntando os cacos. Neste sábado (8), o Tricolor visitou o Botafogo no Nilton Santos, pelo Brasileirão, e com uma atuação convincente, ficou no empate em 1 a 1 graças ao gol de Ignácio.

O técnico Luis Zubeldía optou por escalar um time alteranativo, visando o jogo diante do Independiente Rivadavia, pela Libertadores, na próxima terça-feira. Sendo assim, o Tricolor, mesmo mexido, fez um jogo correto e poderia ter saído do Nilton Santos com mais dois pontos. Por isso, o treinador valorizou o desempenho do time no clássico e lamentou não ter conquistado um triunfo.

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“Somos do futebol, entendemos a dor do torcedor. É uma dor nossa também. Temos que seguir para as outras partidas, a cada três dias jogamos… por isso hoje demos uma boa resposta, num clássico de visitante. Terça-feira é o mais importante. Queríamos ganhar hoje, fizemos um bom jogo, mas acho que faltou pouco para vencermos”, disse Zubeldía, que explicou o motivo da equipe ter piorado de desempenho após as entradas dos jogadores titulares:

“Não nos acomodamos bem, é verdade. Mas gradualmente coloquei pessoas do banco que poderiam ter resolvido a partida. Soteldo fez uma partidaça. Mas não conseguimos arrematar a partida e resolver algumas situações que achei que poderíamos resolver”, destacou.

Por fim, Zubeldía também falou sobre a sequência negativa do Fluminense após a Copa do Mundo. Em seis partidas depois do Mundial, o Tricolor empatou cinco e perdeu uma. O treinador avaliou o retrospecto e mostrou confiança de que a equipe pode se reerguer dentro da temporada.

“São momentos. No futebol, nem sempre os momentos são bons ou ruins. Precisamos sair dessa e voltarmos a somar pontos no Brasileirão. Creio que jogamos várias partidas sem vitória, mas a campanha ainda nos mantém alto na tabela. Temos que melhorar para poder ganhar”, finalizou.7

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