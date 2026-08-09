Franclim critica atuação do Botafogo e cobra mais agressividade

Franclim Carvalho não escondeu a insatisfação com a atuação do Botafogo no empate por 1 a 1 com o Fluminense, neste sábado (8), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Após o clássico, o técnico assumiu a responsabilidade pelo desempenho da equipe e apontou a falta de agressividade nos primeiros minutos do segundo tempo como um dos principais problemas.

“Tivemos abaixo do que queríamos e conseguimos fazer. É responsabilidade única e exclusiva do treinador.”

Na sequência, o treinador voltou a destacar a postura da equipe depois do intervalo. Segundo Franclim, o Botafogo tentou buscar a vitória nos minutos finais, mas perdeu organização ao se lançar ao ataque e acabou atuando de maneira mais emocional.

“Fomos à procura, mas mais com o coração do que com a cabeça.”

Ainda sobre as escolhas durante a partida, a substituição de Montoro também entrou na pauta da coletiva. O meia argentino deixou o campo por conta de dificuldades físicas e, ao explicar a decisão, Franclim aproveitou para cobrar maior regularidade do jogador de 19 anos. Apesar das críticas, o técnico ressaltou o talento do jovem.

“Tem que ser mais incisivo na frente, mais objetivo. Tem muita qualidade, é um jogador acima da média, mas tem uma margem grande de evolução.”

Franclim em treino do Botafogo – Foto: Vitor Silva/Botafogo

Cruzamentos, gramado e arbitragem após empate

Por outro lado, quando questionado sobre a dificuldade para encontrar Arthur Cabral em cruzamentos, Franclim descartou tratar a situação como um problema. Para o treinador, a equipe já trabalha para criar esse tipo de jogada e costuma colocar muitos jogadores dentro da área.

Da mesma forma, o técnico avaliou o desempenho do Botafogo em casa e reconheceu que a equipe acumulou mais empates do que gostaria. Nesse sentido, Franclim também citou as condições do gramado do Nilton Santos. Por fim, ainda criticou a condução da arbitragem em relação ao tempo de acréscimo.

Com o empate, o Botafogo manteve a invencibilidade após a pausa para a Copa do Mundo, mas perdeu a oportunidade de se aproximar do G-4. Agora, portanto, a equipe muda o foco para a Copa Sul-Americana e enfrenta o Cienciano na quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final.