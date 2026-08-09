Alex Telles celebra renovação e gol de falta em Botafogo x Fluminense

Alex Telles viveu uma semana especial com o Botafogo. Após renovar contrato com o clube até dezembro de 2028, o ídolo marcou um golaço de falta aos 44 minutos do primeiro tempo no empate por 1 a 1 com o Fluminense, neste sábado (8), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“É um clube especial na minha carreira, faz parte da minha vida hoje. Então não pensei duas vezes em ficar”, afirmou Telles no intervalo da partida.

O gol no clássico teve um significado ainda maior para o jogador, que revelou estar se cobrando para voltar a marcar em cobranças de falta.

“Fico ainda mais feliz por fazer um gol no clássico, ainda mais de falta, que venho me cobrando muito. É uma qualidade que eu tenho, mas não vinha saindo”, disse.

Agora, o Botafogo volta as atenções para a Copa Sul-Americana. O Glorioso enfrenta o Cienciano, fora de casa, na próxima quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

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