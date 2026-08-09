Palmeiras x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Embalados com a classificação para as quartas da Copa do Brasil, Palmeiras e Internacional voltam a campo neste domingo (9), agora pelo Brasileirão. Afinal, as equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no Nubank Arena, em São Paulo, pela 22ª rodada da competição nacional.

A Voz do Esporte não marca bobeira e, direto da arena alviverde, transmite o embate ao vivo, a partir de 14h30. Christian Rafael está confirmadíssimo na narração. Ao lado dele, Gabriel Nunes assume as carrapetas nos comentários. Por fim, o internacionalista André Bachá assegura as melhores reportagens e fecha o trio de craques.

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