Santos x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Santos e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente duas equipes que buscam pontos fundamentais na tabela. De um lado, o Peixe quer se afastar da zona de rebaixamento. Do outro, o Furacão quer encostar de vez no Flamengo, vice-líder do Brasileirão.

A Voz do Esporte acompanha tudo, ao vivo, a partir das 17h. Eduardo Rizzatti já avisou em suas redes que narra o embate. Clayton Santos comenta a partida, com Júnior Azevedo completando a equipe de craques do canal.

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