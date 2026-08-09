Bragantino x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Eliminado da Copa do Brasil, o Corinthians agora volta suas atenções para a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados do técnico Fernando Diniz medem forças com o Red Bull Bragantino, neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

A Voz do Esporte, como de praxe, começa a transmissão bem antes, ao vivo, às 17h. Ricardo Froede, com seu indiscutível talento, narra a partida. João Miguel Lotufo será responsável pelos comentários. Já a reportagem está sob a batuta do intrépido Will Ferreira.

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