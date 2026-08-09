Flamengo x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Após dez dias sem entrar em campo, o Flamengo retoma as atividades neste domingo (9/8), quando recebe o Vitória, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. Em segundo no torneio, o Rubro-Negro carioca visa voltar a vencer após dois empates consecutivos, vendo o líder Palmeiras disparar (oito pontos de vantagem). Já o Leão da Barra chega com a moral lá no alto, visto que conseguiu uma remontada histórica diante do Athletico pela Copa do Brasil, na última quinta (6/8). Assim, vamos conferir as informações das equipes para o jogo, que começa às 19h30 (de Brasília).

A bola rola, mas a Voz do Esporte entra em campo antes, às 18h, ao vivo. O time de craques do jornalismo esportivo está escalado com um trio infernal. Cesar Tavares, com sua narração inconfundível, comanda a transmissão. Eduardo Gimenez fará ponderações assertivas nos comentários. A reportagem, enfim, está com o inigualável Raphael Almeida.

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