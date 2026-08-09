Jogada defensiva manda bola para estrada e gera acidente; assista

Um episódio curioso marcou o duelo da segunda divisão do Campeonato Uruguaio entre Uruguay Montevideo e Paysandú FC. A partida foi realizada no Parque Ancap, estádio com capacidade para cerca de 1.500 espectadores. O local em Montevidéu tem como vizinho direto da Ruta 1, rodovia que liga a capital à Colônia de Sacramento.

O lance aconteceu aos 24 minutos do primeiro tempo, quando o Paysandú afastou uma bola após cobrança de escanteio. Mas o chute mandou a bola para fora do campo, justamente na direção da estrada. Assim, a proximidade da arquibancada com a pista fez com que o episódio tivesse consequências inesperadas.

Um carro que trafegava pela rodovia atropelou a bola. O veículo que vinha logo atrás reduziu a velocidade para evitar o impacto, mas a manobra repentina provocou uma colisão com outro automóvel que seguia na sequência. Apesar do susto, não houve registro de feridos no acidente.

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O jogo prosseguiu sem novos transtornos e terminou com vitória do Uruguay Montevideo por 1 a 0. O episódio, contudo, chamou atenção para os riscos da localização do estádio e como um simples lance pode gerar situações inusitadas fora das quatro linhas.

El maravilloso fútbol de la B en el Parque ANCAP. pic.twitter.com/yqCgcD3SAO — tuki (@leichh16) August 8, 2026

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