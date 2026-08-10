Fluminense terá desfalque na defesa para o jogo contra o Palmeiras

O Fluminense não vence pelo Brasileirão desde o dia 16 de maio. O Tricolor acumula seis jogos sem saber o que é um triunfo pelo Campeonato Brasileiro, e o próximo desafio será nada menos do que contra o líder Palmeiras, no próximo sábado (15), às 16h30 (de Brasília). E para o duelo diante do Alviverde, o Fluminense sabe que terá mais um desfalque.

Além de não poder contar com Millán, ainda em transição, e John Kennedy, fora da temporada após lesão no ligamento do joelho. Sendo assim, o Fluminense também não poderá contar o zagueiro Ignácio, autor do gol de empate diante do Botafogo.

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Ignácio recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática diante do Palmeiras, no próximo sábado. O problema para Luis Zubeldía aumenta ainda mais, uma vez que o duelo será entre os dois jogos decisivos as oitavas de final da Libertadores. Provavelmente, o Tricolor terá que poupar peças para o jogo de volta.

Contudo, as peças estão faltando para Luis Zubeldía. Thiago Silva e Freytes, zagueiros titulares do Fluminense, estão convivendo com lesões. O veterano, no entanto, deve voltar aos gramados diante do Rivadavia, na próxima terça. Enquanto o argentino, por sua vez, segue se recuperando de um edema ósseo. Millán, outra opção para a zaga, também está no estaleiro por conta de uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa direita e deve ficar de fora por mais quatro semanas.

Sendo assim, Zubeldía provavelmente deve escalar uma linha de defesa com Igor Rabello e Jemmes contra o Palmeiras, uma vez que a tendência é que Thiago Silva seja poupado.

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