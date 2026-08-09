Jornal espanhol coloca Vini Jr entre os piores em volta ao Real Madrid

O Vini Jr, que recentemente renovou contrato com o Real Madrid, voltou a vestir a camisa merengue no sábado (8), em amistoso contra o Ferencváros, na Hungria. O time espanhol venceu por 2 a 1, mas a atuação do jogador não empolgou parte da imprensa espanhola.

“Pouca presença, de modo geral. Não quis entrar forte em quase nenhum lance pelo risco de lesões em um primeiro amistoso, e com tão poucos treinos. Com a bola, mal provocou aquele burburinho nas arquibancadas que costuma gerar quando recebe a bola e encara a marcação. Atuação discreta”, escreveu o jornal AS .

O veículo avaliou sua entrada no segundo tempo como discreta e atribuiu nota 4 ao desempenho, colocando-o entre os piores em campo ao lado de Huijsen, Rüdiger e Camavinga, que receberam a mesma avaliação.

Vini Jr & Cia. ainda terão novos amistosos antes de estreia

Endrick, o outro brasileiro em campo no amistoso realizado em Budapeste, teve uma performance considerada superior e recebeu nota 6.

“Muita vontade, pouco acerto. É o que se tem visto dele no último ano: disputa cada bola como se fosse a última. Tem essa vontade, por vezes descontrolada, que o leva a se jogar com tudo em cruzamentos ou a buscar o choque em divididas logo nos primeiros minutos”, avaliou o jornal em seu relato da partida.

“Um furacão que precisa de um pouco mais de autocontrole para ganhar precisão. Como centroavante, teve um desempenho correto. No entanto, no segundo tempo, foi testado como ponta-direita… e, embora seja cedo para tirar conclusões, já que atuou nessa posição por apenas quinze minutos, não convenceu”, completou.

O Real Madrid segue sua preparação com mais compromissos pela frente: enfrenta o La Coruña em amistoso no dia 12 de agosto, às 16h (de Brasília); depois encara o Schalke 04, também em amistoso, no dia 16, às 12h; e finalmente estreia em LaLiga contra o Espanyol, no dia 22 de agosto, às 16h30.

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