Bernard cobra reação do Atlético após empate com o Remo

O Atlético empatou com o Remo neste sábado (8), no Mangueirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira esteve em um jogo movimentado e terminou deixando dois pontos pelo caminho. Após o confronto, o atleta falou sobre o resultado e destacou a importância de corrigir os erros apresentados durante a partida. O atacante também lembrou que a equipe vinha de uma vitória sobre o Palmeiras e esperava mais diante do time paraense.

Em sua avaliação, o Galo conseguiu controlar boa parte do primeiro tempo. Mesmo assim, a equipe voltou a sofrer um empate durante a partida, situação que, segundo o jogador, já havia acontecido em outros compromissos recentes. O camisa 11 afirmou que o resultado ficou abaixo da expectativa diante dos objetivos do Atlético no Brasileirão. Além disso, o atacante ressaltou que o time busca se afastar da parte inferior da classificação.

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Bernard destaca empates cedidos pelo Atlético

“Acredito que, dentro dos resultados que tivemos, vitória contra o Palmeiras, imaginávamos que, por essa luta que queremos, de nos distanciar dessa luta de baixo, poderíamos ter um resultado melhor, dentro das circunstâncias do jogo. Conseguimos controlar bem o primeiro tempo, mas, mesmo assim, mais uma vez, acabamos tomando empate. Não é o primeiro jogo, já são vários jogos que a gente vem tomando esses empates no final do jogo”, completou o atacante.

Além disso, Bernard também chamou atenção para a quantidade de pontos que o Atlético vem deixando escapar no Brasileirão. Para o jogador, a soma desses resultados pode ter impacto direto na classificação ao longo da competição. O atacante destacou ainda que o campeonato possui equilíbrio entre as equipes. Por isso, segundo ele, o Atlético precisa manter maior atenção durante os jogos para evitar empates “derrotados” como este.

“Isso dificulta. São dois pontos que a gente vai deixando aqui, mais dois ali, mais dois aqui, e, no final, sempre vai fazer muita falta. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que é muito disputado”, disse Bernard. Tem que ter mais atenção nessas questões para que a gente não possa ser surpreendido. Em vez de deixar os dois pontos, temos que começar a conquistá-los”, afirmou o camisa 11.

Dessa forma, o Atlético segue na busca por maior regularidade no Campeonato Brasileiro. A equipe terá novos compromissos pela frente e precisará administrar a sequência de partidas após a participação na Copa do Brasil. A partida no Mangueirão também marcou mais um jogo em que o Galo sofreu o empate após conseguir controlar parte do confronto.

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