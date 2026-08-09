Vitinho cobra Botafogo após empate com o Flu no Engenhão

O Botafogo ficou no empate com o Fluminense no último sábado (8), no Engenhão, pelo Brasileirão. O resultado impediu o Glorioso de entrar no G-5 da tabela. Após a partida, o lateral-direito Vitinho analisou a atuação da equipe e chamou atenção para a postura apresentada na volta do intervalo.

Em entrevista ao SporTV, Vitinho afirmou que o Botafogo demorou para reagir no segundo tempo e passou a atuar de forma mais agressiva somente depois de sofrer o gol. O lateral também ressaltou que a situação já havia ocorrido anteriormente e destacou a necessidade de corrigir o comportamento para a sequência da temporada.

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Vitinho cobra reação do Botafogo

“Não podemos começar o segundo tempo desse jeito. Começamos a reagir assim que tomamos o gol. Não é a primeira vez que isso acontece, vamos conversar agora no vestiário porque isso não pode voltar a acontecer. Viemos de uma sequência boa e hoje não foi uma derrota, é um clássico. Claro que queremos vencer perto do nosso torcedor. Agora é bola para frente, queremos seguir nessa sequência para conseguir nossos objetivos lá na frente”, afirmou Vitinho.

O empate manteve o Botafogo na disputa pelas primeiras posições da tabela. A equipe, porém, deixou escapar a possibilidade de terminar a rodada dentro do grupo dos cinco primeiros colocados. Agora, o calendário muda de competição. O Botafogo terá pela frente o Cienciano, do Peru, na quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

“Jogar na altitude é sempre difícil, já joguei algumas vezes. Ainda não pensamos nesse jogo, vamos começar a pensar agora. Sabemos da dificuldade do jogo, mas vamos lá para conseguir o resultado positivo. Esperamos fazer um bom jogo lá para trazer para dentro de casa e sair com a classificação junto ao nosso torcedor”, disse o jogador.

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