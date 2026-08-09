Grêmio x São Paulo: súmula relata ofensas de Rafinha e vice gaúcho

A vitória do Grêmio sobre o São Paulo teve tensão e discussões acaloradas entre dirigentes e equipe de arbitragem, conforme constou na súmula da CBF. O duelo de tricolores ocorreu no último sábado (8), na Arena, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

O documento relata que Rafael Hansen de Lima, vice de futebol do Grêmio, abordou os árbitros ainda no intervalo, quando o São Paulo vencia por 1 a 0, utilizando palavrões. A Polícia Militar precisou conter o dirigente na zona mista da Arena.

“Quando a equipe de arbitragem se deslocava para os vestiários, na zona mista, foi abordada pelo senhor Rafael Hansen de Lima, que com o dedo em riste e de forma agressiva, disse as seguintes palavras: “Você não vem roubar o Grêmio aqui não, foi falta c***, repetidamente”. A brigada da Polícia Militar precisou conter o mesmo.”

Tumulto no começo e fim de Grêmio x São Paulo

Já ao término da partida, com a derrota tricolor confirmada, foi a vez de Rafinha, executivo do São Paulo, dirigir ofensas à arbitragem. Ele reclamou da não revisão de um lance envolvendo o atacante Luciano — crítica também feita pelo técnico Dorival Júnior em coletiva.

“Informo que após o final da partida, o senhor Marcio Rafael Ferreira de Souza (Rafinha) abordou a equipe de arbitragem que fazia seu deslocamento para o túnel de acesso aos vestiários. O mesmo proferiu as seguintes palavras: “pô, André (árbitro), você fez um grande jogo, deveria ter ido no VAR analisar o lance do Luciano, tomar no c***, sou eu mesmo que estou falando, essa p*** de VAR.”

No aspecto esportivo, o São Paulo abriu o placar no fim da primeira etapa com Marcos Antônio. Mas o Grêmio reagiu no segundo tempo e garantiu a virada com gols de Wallace e Pavón, consolidando o triunfo diante de sua torcida.

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