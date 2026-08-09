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Com doblete de Marmoush, City bate Atlético de Madrid em amistoso

Com doblete de Marmoush, City bate Atlético de Madrid em amistoso
Com doblete de Marmoush, City bate Atlético de Madrid em amistoso -

O Manchester City encerrou sua pré-temporada com vitória convincente sobre o Atlético de Madrid neste domingo, em Seul, na Coreia do Sul. O amistoso terminou em 3 a 1 para os ingleses, que conseguiram a virada no segundo tempo.

O Atlético saiu na frente ainda na primeira etapa, aos 42 minutos, com gol do jovem zagueiro Jorge Domínguez, de apenas 16 anos, que aproveitou a oportunidade para se destacar diante de um adversário de peso.

Na volta do intervalo, o City mostrou força ofensiva e rapidamente mudou o rumo da partida. Marmoush marcou dois gols em sequência, aos 12 e 13 minutos, virando o placar. Pouco depois, Ait-Nouri ampliou a vantagem, consolidando o triunfo da equipe comandada por Pep Guardiola.

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Mesmo sem contar com nomes importantes como Haaland, que segue em férias após disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Noruega, e Rodri, que se recupera de cirurgia nas costas, o Manchester City demonstrou profundidade de elenco e encerrou seus compromissos preparatórios com confiança.

Agora, o foco se volta para o início oficial da temporada 2026/27. O primeiro desafio será contra o rival Arsenal, no próximo domingo (16), pela Supercopa da Inglaterra, em partida que promete ser um grande teste para os Citizens.

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