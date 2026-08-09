Com doblete de Marmoush, City bate Atlético de Madrid em amistoso

O Manchester City encerrou sua pré-temporada com vitória convincente sobre o Atlético de Madrid neste domingo, em Seul, na Coreia do Sul. O amistoso terminou em 3 a 1 para os ingleses, que conseguiram a virada no segundo tempo.

O Atlético saiu na frente ainda na primeira etapa, aos 42 minutos, com gol do jovem zagueiro Jorge Domínguez, de apenas 16 anos, que aproveitou a oportunidade para se destacar diante de um adversário de peso.

Na volta do intervalo, o City mostrou força ofensiva e rapidamente mudou o rumo da partida. Marmoush marcou dois gols em sequência, aos 12 e 13 minutos, virando o placar. Pouco depois, Ait-Nouri ampliou a vantagem, consolidando o triunfo da equipe comandada por Pep Guardiola.

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Mesmo sem contar com nomes importantes como Haaland, que segue em férias após disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Noruega, e Rodri, que se recupera de cirurgia nas costas, o Manchester City demonstrou profundidade de elenco e encerrou seus compromissos preparatórios com confiança.

Agora, o foco se volta para o início oficial da temporada 2026/27. O primeiro desafio será contra o rival Arsenal, no próximo domingo (16), pela Supercopa da Inglaterra, em partida que promete ser um grande teste para os Citizens.

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