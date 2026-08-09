Jogador da Chapecoense sofre múltiplas fraturas e passa por cirurgia

O meia Max Alves, da Chapecoense, sofreu um forte trauma no tórax durante a derrota para o Coritiba, neste sábado (8). O jogador precisou ser levado ao hospital após a partida. Exames de imagem realizados em uma unidade hospitalar de Curitiba apontaram múltiplas fraturas nos arcos costais. Além disso, o atleta apresentou contusão pulmonar e pneumotórax em decorrência do trauma sofrido durante o confronto.

Max Alves permaneceu durante a noite na UTI. Na manhã deste domingo (9), o meia foi submetido a um procedimento cirúrgico para a colocação de um dreno no tórax. Após a intervenção, o jogador continua internado em Curitiba. A Chapecoense mantém um profissional acompanhando o atleta durante a hospitalização e informou que ele recebe os cuidados médicos necessários.

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Max Alves passa por procedimento

O clube ainda não divulgou uma previsão para a alta hospitalar ou para o retorno de Max Alves às atividades esportivas. A recuperação dependerá da evolução do quadro nos próximos dias. Max Alves tem 25 anos e chegou à Chape em junho. O jogador pertence ao Cuiabá e foi cedido por empréstimo ao clube catarinense até o fim de 2026.

Na ocasião, o time paranaense abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Tiago Cóser aproveitou uma cobrança de escanteio e marcou de cabeça para colocar o Coritiba em vantagem. A Chapecoense tentou buscar o empate durante a segunda etapa, mas sofreu o segundo gol aos 37 minutos. Pedro Rocha apareceu para ampliar a vantagem dos donos da casa.

Nos acréscimos, a equipe catarinense conseguiu descontar e colocou pressão nos minutos finais. O empate, porém, não aconteceu, e o Coritiba confirmou a vitória. Nesse sentido, a Chape permanece na lanterna. O time soma dez pontos após 21 partidas disputadas na competição. Além disso, muitos já dão a equipe como rebaixada. Em seguida, a equipe catarinense terá alguns dias até o próximo compromisso pelo Brasileirão. A Chapecoense enfrenta o Bahia no dia 16 de agosto, às 11h, na Arena Condá.

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