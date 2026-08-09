Bruno Guimarães explica escolha pelo Arsenal e mira títulos

Bruno Guimarães falou pela primeira vez como jogador do Arsenal após ser anunciado oficialmente pelo clube inglês neste domingo (9). Aos 28 anos, o meio-campista explicou os motivos que o levaram a deixar o Newcastle e revelou que encara a mudança como uma oportunidade para assumir um novo desafio e conquistar títulos.

“Eu simplesmente senti que precisava de um novo desafio na minha vida, e ser jogador do Arsenal seria algo muito empolgante. Depois de disputar duas Copas do Mundo, cheguei a um momento em que precisava de um desafio como este. Quero ganhar troféus, quero fazer história e acredito que estou no lugar certo para isso”, afirmou o brasileiro ao site oficial do Arsenal.

O interesse do clube londrino por Bruno não é recente. O Arsenal já havia tentado contratar o jogador em outras duas oportunidades: em 2020, quando ele ainda defendia o Athletico-PR, e posteriormente durante sua passagem pelo Lyon. Agora, o brasileiro chega para reforçar o meio-campo comandado por Mikel Arteta.

O setor conta com nomes como Declan Rice, Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino e Myles Lewis-Skelly. Bruno elogiou os novos companheiros e destacou a forma de jogar da equipe.

“Na minha opinião, é um dos melhores meio-campos da Europa. São jogadores incríveis. Sempre que enfrentei o Arsenal, foi muito difícil. Eles têm a bola, defendem juntos e jogam como uma equipe. Gosto muito desse estilo e acredito que essa combinação combina com a maneira como gosto de jogar. Além disso, entrar em um time campeão da liga é uma grande oportunidade”, disse.

O Arsenal não revelou o valor da negociação com o Newcastle. Segundo o jornal The Athletic, porém, a transferência pode chegar a 75 milhões de libras (cerca de R$ 515 milhões). Bruno assinou contrato por quatro temporadas.

Bruno Guimarães quer deixar legado

Mais do que conquistar títulos, Bruno Guimarães quer construir uma história própria no Arsenal. O brasileiro afirmou que pretende deixar uma marca que inspire os próximos jogadores do clube.

“Quero deixar meu nome na história do clube. Isto porque, quando eu sair daqui um dia, quero que outros jogadores olhem para este lugar e digam: ‘Quero fazer exatamente o que o Bruno fez pelo clube’”, afirmou.

Convocado para a última Copa do Mundo, Bruno foi titular da Seleção Brasileira desde o início do trabalho de Carlo Ancelotti. Revelado pelo Athletico-PR, o meio-campista se transferiu para o Lyon em 2020 e, posteriormente, chegou ao futebol inglês, onde construiu sua trajetória no Newcastle antes de acertar com o Arsenal.

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