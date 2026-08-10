Cruzeiro vence o Mirassol e dispara na tabela do Brasileirão

Em uma manhã de calor e arquibancadas cheias no Dia dos Pais, o Cruzeiro venceu o Mirassol por 3 a 1 neste domingo (9), no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa contou com gols de João Marcelo, Kaio Jorge e Wesley para confirmar mais três pontos em casa. Reinaldo, de pênalti, marcou para os visitantes, que sofreram a primeira derrota após a sequência de três jogos sem perder.
Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 33 pontos e sobe para a quinta colocação, ganhando terreno na parte de cima da tabela. O Mirassol, por outro lado, permanece com 23 pontos e cai para o 15º lugar. A equipe paulista, que vinha em sequência positiva, agora fica sob risco de se aproximar novamente do Z4, conforme os demais resultados da rodada.
Cruzeiro sai na frente, mas Mirassol reage
Mesmo sob forte calor, o Cabuloso começou buscando o ataque e precisou de apenas 12 minutos para abrir o placar. Fagner cobrou lateral em direção à área, Bruno Rodrigues ganhou pelo alto e desviou para João Marcelo, que completou para as redes. O Leão, porém, não demorou para responder e chegou ao empate aos 27 minutos.
Em chute de Reinaldo, a bola tocou na mão de Lucas Romero dentro da área, e Ramon Abatti Abel marcou pênalti. O VAR recomendou a revisão, mas o árbitro manteve a decisão de campo. Na cobrança, Reinaldo deslocou Otávio e deixou tudo igual. A partir daí, o Mirassol cresceu na partida e passou a incomodar mais, enquanto a Raposa ainda teve uma boa chance nos acréscimos, mas Bruno Rodrigues não conseguiu completar o cruzamento de Fagner.
Kaio Jorge e Wesley decidem no segundo tempo
O Cruzeiro voltou do intervalo disposto a recuperar o controle da partida e encontrou o gol da vantagem aos 30 minutos. Fagner lançou Kaio Jorge nas costas da defesa, e o atacante ganhou na velocidade antes de dar um chapéu em João Victor. Na sequência, finalizou de canhota no canto de Thomazella e colocou a Raposa novamente na frente.
Pouco depois, o estreante Wesley mostrou personalidade para ampliar a vantagem. Aos 38 minutos, o atacante recebeu novamente pela ponta esquerda, passou entre dois marcadores e bateu rasteiro, no canto, sem chances para Thomazella. Assim, o Cruzeiro confirmou o triunfo por 3 a 1 diante de 57.850 pagantes no Mineirão.
Próximos compromissos
Dessa forma, o Cruzeiro muda o foco para a Libertadores. Nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), a Raposa recebe o Flamengo no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final. Depois, o time mineiro volta as atenções para o Brasileirão e visita o Corinthians no domingo (16), às 16h30.
Enquanto isso, o Mirassol também terá compromisso internacional na quarta-feira (12). A equipe paulista recebe a LDU, às 17h (de Brasília), no Maião, pela Libertadores. O confronto será mais uma oportunidade para o time buscar uma resposta após a derrota em Belo Horizonte.
CRUZEIRO 3×1 MIRASSOL
22ª Rodada – Brasileirão
Data e horário: 09/08/2026 (domingo), às 11h (de Brasília)
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Público: 57.850 pagantes
Gols: João Marcelo, 12’/1ºT (1-0); Reinaldo, 27’/1ºT (1-1); Kaio Jorge, 30’/2ºT (2-1); Wesley, 38’/2ºT (3-1).
CRUZEIRO: Otávio; Fagner, João Marcelo, Jhonathan Jesus, Villalba (Rojas, 44’/2ºT); Romero, Zé Lucas (Wesley, 13’/2ºT), Arroyo (Lucas Silva, 13’/2ºT), Matheus Pereira (21’/2ºT, Kaio Jorge), Kaique Kenji (João Costa, 13’/2ºT); Bruno Rodrigues. Técnico: Artur Jorge.
MIRASSOL: Thomazella; Reinaldo, Gabriel, João Victor, Elias (Igor Formiga, 35’/2ºT); Cazonatti, Denilson (Shaylon, 13’/2ºT), Wallison (Alesson, 35’/2ºT); Fernandinho, Bruno Santos (André Luís, 23’/2ºT), Carlos Eduardo (Edson Carioca, 23’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Cartões Amarelos: Kaique Kenji, Wesley (CRU). Elias, Shaylon (MIR).
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