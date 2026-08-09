Imagens da suposta nova terceira camisa do Corinthians circulam nas redes

Imagens da suposta nova terceira camisa do Corinthians começaram a circular nas redes sociais neste fim de semana e logo ganharam repercussão entre os torcedores. O modelo, cujo lançamento oficial deve ocorrer na segunda quinzena de agosto, apresenta predominância da cor azul, com detalhes em preto na gola polo e nos ombros. As fotos foram divulgadas pelo site Footy Headlines, conhecido por antecipar novidades relacionadas a uniformes de futebol.

A peça integra uma coleção especial que celebra os 50 anos da histórica “invasão corintiana”, episódio marcante em 1976, quando milhares de torcedores viajaram ao Rio de Janeiro para acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. O movimento foi um dos maiores deslocamentos de torcedores em tempos de paz na história do futebol brasileiro.

O tom azul da camisa faz referência ao uniforme de Tobias, lendário goleiro do Timão, que morreu em 2024 aos 75 anos, atuou pelo clube até maio de 1978. Ele sempre manteve forte ligação com o Corinthians, mesmo após a aposentadoria.

Ao longo de sua trajetória, Tobias disputou 125 partidas e foi protagonista na conquista do Campeonato Paulista de 1977. O título, aliás, encerrou um jejum de 23 anos sem troféus e se tornou um marco na história corintiana. Assim, a nova camisa não apenas homenageia a invasão de 1976, mas presta tributo a um dos grandes nomes da história do clube.

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