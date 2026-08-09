Cruzeiro bate Mirassol em casa e sobe na tabela do Brasileirão

Em uma manhã de calor e arquibancadas cheias no Dia dos Pais, o Cruzeiro venceu o Mirassol por 3 a 1 neste domingo (9), no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa contou com gols de João Marcelo, Kaio Jorge e Wesley para confirmar mais três pontos em casa. Reinaldo, de pênalti, marcou para os visitantes, que sofreram a primeira derrota após a sequência de três jogos sem perder.
Com o resultado, o Cruzeiro chega a 33 pontos e sobe para a quinta colocação, ganhando terreno na parte de cima da tabela. O Mirassol, por outro lado, permanece com 23 pontos e cai para o 15º lugar. A equipe paulista, que vinha em sequência de quatro jogos sem perder, passa a ficar novamente sob risco de entrar no Z4, conforme os demais resultados da rodada.
Cruzeiro sai na frente, mas Mirassol reage
Mesmo sob forte calor, o Cabuloso começou buscando o ataque e precisou de apenas 12 minutos para abrir o placar. Fagner cobrou lateral em direção à área, Bruno Rodrigues ganhou pelo alto e desviou para João Marcelo, que completou para as redes. O Leão, porém, não demorou para responder e chegou ao empate aos 27 minutos.
Em chute de Reinaldo, a bola tocou na mão de Lucas Romero dentro da área, e Ramon Abatti Abel marcou pênalti. O VAR recomendou a revisão, mas o árbitro manteve a decisão de campo. Na cobrança, Reinaldo deslocou Otávio e deixou tudo igual. A partir daí, o Mirassol cresceu na partida e passou a incomodar mais, enquanto a Raposa ainda teve uma boa chance nos acréscimos, mas Bruno Rodrigues não conseguiu completar o cruzamento de Fagner.
Kaio Jorge e Wesley decidem no segundo tempo
O Cruzeiro voltou do intervalo disposto a recuperar o controle da partida e encontrou o gol da vantagem aos 30 minutos. Fagner lançou Kaio Jorge nas costas da defesa, e o atacante ganhou na velocidade antes de dar um chapéu em João Victor. Na sequência, finalizou de canhota no canto de Thomazella e colocou a Raposa novamente na frente.
Pouco depois, o estreante Wesley mostrou personalidade para ampliar a vantagem. Aos 38 minutos, o atacante recebeu novamente pela ponta esquerda, passou entre dois marcadores e bateu rasteiro, no canto, sem chances para Thomazella. Assim, o Cruzeiro confirmou o triunfo por 3 a 1 diante de 57.850 pagantes no Mineirão.
Próximos compromissos
Dessa forma, o Cruzeiro muda o foco para a Libertadores. Nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), a Raposa recebe o Flamengo no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final. Depois, o time mineiro volta as atenções para o Brasileirão e visita o Corinthians no domingo (16), às 16h30. Enquanto isso, o Mirassol também terá compromisso internacional na quarta-feira (12). A equipe paulista recebe a LDU, às 17h (de Brasília), no Maião, pela Libertadores. O confronto será mais uma oportunidade para o time buscar uma resposta após a derrota em Belo Horizonte.
CRUZEIRO 3×1 MIRASSOL
22ª Rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 09/8/2026 (domingo), às 11h (de Brasília)
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Público: 57.850 presentes
Renda: R$ 2.320.640,00
Gols: João Marcelo, 12’/1ºT (1-0); Reinaldo, 27’/1ºT (1-1); Kaio Jorge, 30’/2ºT (2-1); Wesley, 38’/2ºT (3-1).
CRUZEIRO: Otávio; Fagner, João Marcelo, Jhonathan Jesus, Villalba (Rojas, 44’/2ºT); Romero, Zé Lucas (Wesley, 13’/2ºT), Arroyo (Lucas Silva, 13’/2ºT), Matheus Pereira (21’/2ºT, Kaio Jorge), Kaique Kenji (João Costa, 13’/2ºT); Bruno Rodrigues. Técnico: Artur Jorge.
MIRASSOL: Thomazella; Reinaldo, Gabriel, João Victor, Elias (Igor Formiga, 35’/2ºT); Cazonatti, Denilson (Shaylon, 13’/2ºT), Wallison (Alesson, 35’/2ºT); Fernandinho, Bruno Santos (André Luís, 23’/2ºT), Carlos Eduardo (Edson Carioca, 23’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Cartões Amarelos: Kaique Kenji, Wesley (CRU); Elias, Shaylon (MIR)
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