Filipe Luís comemora aniversário com virada do Monaco sobre o Liverpool

O Monaco, sob o comando do aniversariante Filipe Luís, conseguiu uma virada sobre o Liverpool neste domingo (9). Em amistoso disputado em Anfield, na Inglaterra, a equipe venceu por 3 a 2, depois de sair perdendo por dois gols de diferença.

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O Liverpool começou melhor e abriu vantagem rapidamente. Isak marcou aos 16 minutos, e Wirtz ampliou aos 29, deixando os donos da casa em situação confortável ainda no primeiro tempo. O Monaco, porém, reagiu antes do intervalo. Aos 44 minutos, Golovin sofreu pênalti após uma entrada de Van Dijk e cobrou com precisão para diminuir a diferença.

Na volta do intervalo, os franceses chegaram ao empate aos 11 minutos. Mika Biereth aproveitou uma falha da defesa do Liverpool e do goleiro Mamardashvili para deixar tudo igual. Mesmo assim, o Monaco continuou mais perigoso e conseguiu a virada aos 43 minutos. Após cobrança de escanteio, Brunner apareceu na área e desviou de cabeça para marcar o terceiro gol dos franceses.

Além disso, o duelo também marcou o quinto amistoso de Filipe Luís à frente do Monaco nesta pré-temporada. Até agora, o treinador soma três vitórias, um empate e uma derrota.

Por fim, além do Liverpool, o Monaco comandado por Filipe Luís venceu Getafe e Saint-Priest, empatou com o Cercle Brugge e perdeu para o Sporting.

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