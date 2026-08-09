Arsenal sofre nova derrota e Dortmund vence na Emirates Cup

Sob os olhares de Bruno Guimarães, o Arsenal sofreu mais uma derrota na pré-temporada. Neste domingo (9), os Gunners perderam por 3 a 2 para o Borussia Dortmund, no Emirates Stadium, em Londres, pela Emirates Cup. O time alemão abriu vantagem com gols de Samuele e Karetsas no primeiro tempo e ampliou com Gadou na etapa final. O Arsenal reagiu e diminuiu com Nwaneri e Gyokeres, de pênalti, mas não conseguiu buscar o empate. Gabriel Jesus e Martinelli entraram nos minutos finais, porém não evitaram o revés.

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Antes do início do jogo, a torcida do Arsenal também recebeu Bruno Guimarães, recém-contratado pelo clube junto ao Newcastle. O meio-campista foi apresentado aos torcedores no Emirates e recebeu muitos aplausos.

O amistoso foi o segundo teste seguido com derrota para o Arsenal, que também havia perdido para o Betis durante a semana. A equipe de Mikel Arteta ainda enfrenta o Como, na quarta-feira (12), antes da estreia oficial na temporada, contra o Manchester City, pela disputa do primeiro título do ano.

O Dortmund, por sua vez, volta a campo no próximo sábado (15), diante da Roma, no Signal Iduna Park. A equipe alemã terá como primeiro compromisso oficial a Supercopa da Alemanha, contra o Bayern de Munique, no dia 22.

Como manda a tradição da Emirates Cup, a partida ainda teve uma disputa de pênaltis após o apito final. O Arsenal converteu todas as cobranças, com Gabriel Jesus, Fábio Vieira, Hincapié, Martinelli e Nwaneri. Pelo Dortmund, Sabitzer, Reggiani, Yamamoto e Chukwuemeka marcaram, enquanto Albert desperdiçou sua tentativa.

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