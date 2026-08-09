Kaio Jorge celebra gol e fala sobre transformação após ser pai

Kaio Jorge viveu uma manhã quente, mas especial no Mineirão neste domingo (9). Autor de um dos gols do Cruzeiro na vitória sobre o Mirassol, pela 22ª rodada do Brasileirão, o atacante e artilheiro da Raposa aproveitou a data comemorativa de Dia dos Pais para falar sobre sua paternidade.

O camisa 19 entrou aos 21′ do segundo tempo e precisou de pouca minutagem para protagonizar em campo. Em uma jogada de velocidade, o atacante recebeu pela frente e finalizou para marcar um lindo gol que garantiu os três pontos no Gigante da Pampulha.

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KJ destaca transformação pessoal

Após o jogo, Kaio Jorge falou sobre a importância de ser pai e afirmou que o nascimento da filha provocou mudanças em sua rotina e comportamento. Além disso, o atacante aproveitou a oportunidade para parabenizar os pais pelo domingo especial.

“Estou muito feliz pelo gol. Entrei ligado ali na partida. A equipe também se comportou muito bem. E sobre ser pai, para mim, é uma emoção muito grande. A minha filha para mim é tudo. Os castigos na minha vida, eu virei outra pessoa, muito mais calmo, mais responsável. Quero também parabenizar todos os pais.”

O atacante também explicou que estava na expectativa para saber se seria utilizado durante o confronto. Assim, quando recebeu a oportunidade, entrou concentrado e conseguiu aproveitar uma das primeiras participações ofensivas.

“Estava na expectativa de entrar, não sabia se ia entrar hoje ou não, mas eu fui feliz, estava bem ligado, realmente foi uma jogada muito bem trabalhada, uma jogada de velocidade técnica, muito a minha cara, e queria também dedicar esse gol para o meu pai.”

Gol marcado em momento simbólico

O gol contra o Mirassol ganhou significado especial para Kaio Jorge por ter sido marcado justamente no Dia dos Pais. Por isso, o atacante fez questão de dedicar a comemoração ao pai e também destacou a importância da filha em sua vida. Embora tivesse começado a partida no banco de reservas, o atleta entrou durante o segundo tempo e aproveitou a oportunidade recebida pelo técnico Artur Jorge.

O Cabuloso agora volta suas atenções para a Libertadores. Na quarta-feira (12), às 21h30, a equipe recebe o Flamengo no Mineirão pelo jogo de ida das oitavas de final. Depois, no domingo (16), visita o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.