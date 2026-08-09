Morre Douglas Franklin, ídolo do Bahia e ex-dupla de Pelé no Santos

Douglas Franklin, um dos grandes nomes da história do Bahia nos anos 1970, morreu na manhã deste domingo (9) em São Paulo, aos 76 anos. O ex-atacante marcou época no Tricolor da Boa Terra, sendo peça fundamental no heptacampeonato estadual entre os anos de 1973 e 1979. Com 184 gols, ele ocupa a posição de segundo maior artilheiro da história do clube.

Antes de brilhar em Salvador, Douglas da Silva Franklin vestiu a camisa do Santos entre 1967 e 1971, período em que formou dupla de ataque com Pelé e fez 75 gols. Sua passagem pela Vila Belmiro consolidou seu nome no cenário nacional e abriu caminho para a trajetória marcante no futebol baiano.

No Bahia, Douglas atuou de 1972 a 1980, acumulando 456 partidas. Além dos gols, ficou marcado por sua capacidade de criar jogadas e é reconhecido como o maior garçom da história do clube, contribuindo diretamente para títulos e momentos inesquecíveis da torcida.

Leia mais notícias de Futebol Brasileiro

O ex-meia-atacante também defendeu outras equipes, como o Vitória e o Leônico, ambos da Bahia, além da Portuguesa, em São Paulo. Sua carreira, repleta de conquistas e feitos memoráveis, deixou um legado duradouro no futebol brasileiro e especialmente no Bahia.

Confira a nota de pesar do Bahia

“Com gigantesco pesar, o Esquadrão lamenta o falecimento de um dos maiores craques da nossa história. Douglas, líder geral em assistências e segundo maior artilheiro do clube, nos deixou nesta manhã em São Paulo. Ele defendeu o Esquadrão de 1972 a 1980, sendo estrela na campanha do heptacampeonato estadual seguido, com um total de 456 jogos. Nossa solidariedade a familiares e amigos. #NotaDePesar”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.