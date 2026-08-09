Aloísio Chulapa cutuca São Paulo: “Tem que resolver agora”

O revés do São Paulo para o Grêmio no último sábado (8) provocou a indignação do ídolo Aloísio Chulapa, que utilizou as redes sociais para cobrar uma reação do Tricolor Paulista. Por meio dos stories no Instagram, o ex-atacante destacou a importância da torcida e direcionou críticas ao momento atravessado pelo Tricolor.

Na bronca, Aloísio cobrou uma postura mais firme dos jogadores e da diretoria diante dos últimos resultados. O são-paulino também citou a preparação da equipe durante o período sem compromissos pela Copa do Brasil. O São Paulo teve dias de treinamento antes do confronto, enquanto o Grêmio disputou a Copa do Brasil e avançou para a próxima fase.

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Aloísio cobra postura do São Paulo

“Os torcedores estão aqui criticando, a torcida é fundamental. Sobre a Sul-Americana, não estou nem aí na terça-feira. O que me interessa é o Brasileirão. Os times que caíram precisaram cair pra resolver o problema! Nós podemos resolver agora, por que não resolve?”, questionou Chulapa.

Aloísio também mencionou o período de preparação antes da partida contra o Grêmio. O ex-atacante, nesse sentido, cobrou que os dias de treinamento servissem para corrigir os problemas apresentados pela equipe.

“Dez dias treinando, o Grêmio jogou Copa do Brasil e ganhou. Tem que falar o que está acontecendo, resolver agora”, disse Aloísio.

Aloísio afirmou que a situação precisa resolver internamente antes que o cenário fique ainda mais complicado. O ex-jogador, aliás, fez referência ao risco de rebaixamento e cobrou providências imediatas. Com a derrota, o São Paulo deixa Porto Alegre sem pontuar na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe volta suas atenções para os próximos compromissos da temporada.

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