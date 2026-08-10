Brasil vence Bolívia e segue preparação para o Sul-Americano Sub-20

A Seleção Brasileira Sub-20 venceu a Bolívia por 2 a 0 neste domingo (9), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em mais um teste antes do Sul-Americano e do Mundial da categoria. Bruninho, revelado pelo Athletico-PR e vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Heittor, do Palmeiras, marcaram os gols da vitória do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira (12), pela manhã, novamente no centro de treinamento da CBF.

LEIA MAIS: Filipe Luís comemora aniversário com virada do Monaco sobre o Liverpool

O Sul-Americano Sub-20 será disputado em janeiro de 2027, ainda sem sede definida. Já o Mundial terá 24 seleções e vai acontecer no Azerbaijão e no Uzbequistão, mas a Fifa ainda não confirmou as datas.

Sob o comando do técnico Paulo Victor, o Brasil controlou a partida desde o início e criou oportunidades suficientes para construir um placar mais elástico. O goleiro Govea foi o principal responsável por evitar uma goleada, enquanto os brasileiros também desperdiçaram algumas chances.

Por fim, o amistoso também contou com a presença de Branco, tetracampeão mundial e atual coordenador das seleções masculinas de base da CBF, que acompanhou a partida na Granja Comary.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.