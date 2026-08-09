Athletic freia líder Criciúma em casa e se aproxima do G6 da Série B

O Athletic alcançou uma vitória marcante neste domingo (9) ao derrotar o líder Criciúma por 2 a 0, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em seus domínios, o time de São João del-Rei contou com gols de Pedro Oliveira e Aponzá para encerrar a longa invencibilidade de 15 jogos do Tigre catarinense na competição. E, de quebra, os mineiros se aproximam da briga pelo acesso.

Com o resultado, portanto, o Athletic chega a 31 pontos e se mantém na nona posição, ainda com chances de entrar no G6 dependendo da sequência da rodada. Já o Criciúma, que soma 40 pontos, continua na ponta da tabela. Mas pode ver o Juventude, que aparece com 35 somados e ainda joga nesta rodada, encostar.

O jogo

No primeiro tempo, o Athletic iniciou em ritmo intenso e logo abriu o placar. Aos 4 minutos, Pedro Oliveira aproveitou erro na saída de bola do Criciúma, roubou a posse e finalizou da entrada da área para marcar. O time catarinense reagiu e passou a dominar as ações ofensivas, mas esbarrou na boa atuação defensiva dos mineiros. Felipe Matheus e Gui Lobo tiveram chances claras, mas pararam em Luan Polli, que garantiu a vantagem alvinegra até o intervalo.

Na etapa final, o técnico Eduardo Baptista tentou dar mais ofensividade ao Criciúma ao trocar Rodrigo por Romarinho e abrir mão do esquema com três zagueiros. No entanto, foram as mudanças do Athletic que decidiram o jogo. Diogo Batista, vindo do banco, deu belo passe rasteiro para Aponzá, que também entrou no segundo tempo, empurrar para as redes. O gol inicialmente foi anulado por impedimento, mas o VAR confirmou a jogada. Com a vantagem ampliada, o Athletic administrou o resultado e não sofreu grandes sustos até o apito final.

Próximos compromissos

Os times voltam a campo no próximo fim de semana. Enquanto o Criciúma recebe o Goiás no sábado (15), às 16h, no Heriberto Hülse, no dia seguinte o Athletic visita o América às 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

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