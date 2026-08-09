PSG anuncia retorno de Lucas Digne após cinco anos no Aston Villa

Lucas Digne, de 33 anos, é o novo reforço do PSG. O lateral-esquerdo francês foi anunciado oficialmente neste domingo (9), chega ao clube após cinco temporadas no Aston Villa e retorna a Paris para reforçar o elenco comandado por Luis Enrique. O jogador também defendeu o Barcelona e trabalhou com o técnico espanhol durante sua passagem pelo clube catalão.

LEIA MAIS: Bruno Guimarães explica escolha pelo Arsenal e mira títulos

Titular da seleção francesa na última Copa do Mundo, Digne chega ao PSG para ser uma opção importante na lateral esquerda, especialmente quando Nuno Mendes não estiver disponível. Ao mesmo tempo, o francês também já conhece o clube, onde atuou nas temporadas 2013/14 e 2014/15.

O novo reforço assinou contrato até 2029 e usará a camisa 12. Para contratar o lateral, o PSG pagou 7 milhões de euros (R$ 41,3 milhões) ao Aston Villa. A equipe inglesa, por sua vez, deve contar com o italiano Matteo Ruggeri como substituto de Digne.

Além disso, a chegada do francês acontece às vésperas da Supercopa da Europa, justamente contra o Aston Villa, marcada para a próxima quarta-feira (12). Digne provavelmente terá pouco tempo para estar entre os relacionados, mas existe a possibilidade curiosa de seu primeiro jogo pelo PSG após o retorno ser justamente contra seu ex-clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.