Com dores no pé, Andrés Gómez desfalca o Vasco contra o Bahia

Andrés Gómez está fora de Bahia x Vasco, neste domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante participou do aquecimento na Arena Fonte Nova, mas voltou a sentir dores no pé esquerdo e recebeu o veto da comissão técnica e do departamento médico.

Com a ausência do colombiano, David, camisa 7, assume a titularidade do Cruz-Maltino. A comissão técnica confirmou a mudança minutos antes do início da partida, que segue empatada em 0 a 0 no primeiro tempo.

Outra novidade do Vasco aparece no banco de reservas. O goleiro Pablo, camisa 37, foi relacionado para o confronto contra o Esquadrão Tricolor e fica como opção para o técnico.

Por fim, Andrés Gómez deixou o Maracanã com muitas dores no pé esquerdo após a partida contra o Fluminense, na última quarta-feira (5). O atacante saiu do estádio mancando depois da classificação da equipe na Copa do Brasil.

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