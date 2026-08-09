Porto bate Alverca e estreia com vitória no Campeonato Português

Atual campeão, o Porto começou a defesa do título do Campeonato Português com vitória. Neste domingo (9), os Dragões venceram o Alverca por 2 a 0, no Estádio do Dragão, pela primeira rodada da Primeira Liga. Os dois gols da partida saíram de cobranças de pênalti. André Silva abriu o placar aos nove minutos, enquanto Gabri Veiga ampliou aos 44, ainda no primeiro tempo.

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Dessa maneira, o Porto somou seus primeiros três pontos na competição e estreou na temporada 2026/27 com o pé direito. Na próxima rodada, o Porto visita o Rio Ave. Já o Alverca terá pela frente o Estrela da Amadora.

Com cinco partidas já disputadas na rodada de abertura, o Porto soma três pontos e aparece entre os líderes da competição, ao lado de Marítimo e Arouca. O atual vice-campeão Sporting tem dois pontos, após empatar por 2 a 2 com o Estrela da Amadora no último sábado (8).

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (7/8)

Estoril 1×1 Famalicão

Sábado (8/8)

Marítimo 1×0 Casa Pia

Vitória de Guimarães 0x1 Arouca

Estrela Amadora 2×2 Sporting

Domingo (9/8)

Porto 2×0 Alverca

Benfica x Académico de Viseu – 16h30

Moreirense x Braga – 16h30

Gil Vicente x Rio Ave – 16h30

Segunda-feira (10/8)

Santa Clara x Nacional – 16h15

*Horários de Brasília.

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