Empresário cita interesse do Vasco e fala sobre futuro de Brian Rodríguez

O empresário de Brian Rodríguez, Edgardo Lasalvia, apontou o Vasco como uma possibilidade para o futuro do atacante uruguaio. Em entrevista ao programa Polideportivo UY, o agente afirmou que o clube carioca tem interesse no jogador e mantém conversas com o América do México, dono dos direitos do atleta.

Dessa forma, Lasalvia destacou que outro representante conduz a negociação e ressaltou o respeito pela relação entre o jogador e o América. O atacante chegou a negociar com o Cruzeiro nesta janela, mas as conversas não avançaram.

“O mercado está aberto. Depois vou ao México falar com Brian Rodríguez para falar sobre as várias possibilidades que temos. Temos uma do Brasil que é muito importante, que está sendo manejada por outro agente, que é o Vasco da Gama. Digo-lhe sem muito mistério. É real, esse outro empresário fala diretamente com o América. Não sou eu quem falo. Tudo é em conjunto com o América”, afirmou Lasalvia.

O interesse do Cruz-Maltino pelo uruguaio não é recente. Assim, o clube acompanha o jogador há duas temporadas e considera Brian um nome capaz de atuar pelos lados do campo, uma característica que a direção busca para reforçar o setor ofensivo.

Perfil que agrada a diretoria cruz-maltina

O atleta se encaixa no perfil definido pelo clube, com características de um atacante finalizador e capacidade para levar perigo ao gol adversário. O departamento de futebol e o scout vascaíno também avaliam outros nomes para a posição.

A negociação, no entanto, apresenta dificuldades. Nesse sentido, o América não deve facilitar a saída do jogador, e uma eventual transferência pode superar US$ 10 milhões, cerca de R$ 50,8 milhões. O Vasco avalia diferentes alternativas no mercado e busca uma opção que caiba no orçamento.

Brian Rodríguez defende o América desde 2022. Antes disso, passou por Los Angeles FC, da MLS, e Almería, da Espanha. Pela seleção uruguaia, foi convocado para a Copa do Mundo e disputou três partidas no Mundial.

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