Internacional, aplicado na defesa, segura o líder Palmeiras

Neste domingo de Dia dos Pais, 9/8, na Nubank Arena, o Palmeiras não saiu do empate em 0 a 0 com o Internacional. O jogo pela 22ª rodada do Brasileirão teve ótimo público, 38.778, mas um futebol que deixou a desejar. O Palmeiras teve a posse de bola, mas poucas ideias ofensivas que levassem real perigo ao gol de Matheus Cunha chutou 21 vezes, mas apenas duas no alvo. Já o Colorado, fora de casa, tratou de jogar defensivamente. Levou até algum perigo nos primeiros minutos com Bernabei, mas resolveu se fechar e segurar o empate.
O empate fez o Palmeiras chegar aos 48 pontos. Mas ainda muito à frente do Flamengo (que tem menos dois jogos e ainda joga nesta rodada contra o Vitória). Já o Internacional foi para os 23 pontos. Dependendo do resultado do Santos (que joga neste domingo), pode encerrar a rodada fora da zona de rebaixamento. O empate mostra recuperação do Colorado, que na rodada passada segurou o Flamengo e, depois, no meio da semana, eliminou o Coritnhians na Copa do Brasil.
Palmeiras não supera a defesa do Internacional
A primeira etapa teve como destaque o bom trabalho do Internacional na marcação e com boa infiltração de Bernabei no ataque. Tanto que nos primeiros 15 minutos, o lateral-esquerdo que agora atua como atacante deu três finalizações. Na terceira, exatamente aos 15 minutos, recebeu de Alan Patrick um lançamento e chutou para difícil defesa de Carlos Miguel. Já o Palmeiras não conseguiu sucesso nos arremates até os 26 minutos, quando uma boa trama terminou com um chute de Allan na área que o zagueiro Maripán salvou já com o goleiro Matheus Cunha batido. As melhores jogadas do Palmeiras foram pela esquerda, principalmente com Árias. Mas faltou finalizar melhor e, apesar de 60% de posse, não soube furar o bloqueio do Colorado.
Apesar de voltar mais ofensivo e rondando a área do Colorado no segundo tempo, o Palmeiras seguiu com pouca efetividade nos arremates. Nem mesmo as entradas de Flaco López e Vitor Roque, com Abel mudando e reforçando o ataque, fizeram pouco efeito até os 24 minutos. O Internacional, por sua vez, cadenciava o jogo, fazia alguma cera e arriscava um ou outro ataquem, cimo um lance com Vitinho, muito perigoso.
Depois dos 30 minutos, o Palmeiras passou a buscar mais Vitor Roque, mas o Tigrinho mandou mal nas duas chances que teve: uma para fora e uma em cima de Matheus Cunha. E, para desespero da torcida, irritada com a ineficiência do seu ataque (21 finalizações contra 7, mas apenas duas na direção do gol) e a cera do rival, o placar ficou no 0 a 0. E olha que o Inter teve duas chances nos acréscimos. Uma com João Bezerra (furou no arremate) e outra com Vitinho (com o gol aberto demorou para chutar).
PALMEIRAS 0X0 INTERNACIONAL
22° rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Nubank Arena, São Paulo (SP)
Data: 9/8/2026
Público: 38.778
Renda: R$ 3.524.431,00
Gols: –
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez (Giay, 32’/2ºT) e Barboza; Allan (Felipe Anderson, 32’/2ºT), Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Mauricio (Flaco López, 12’/2ºT) e Ramón Sosa (Vitor Roque, 12’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Maripán, Félix Torres, Bruno Gomes e Matheus Bahia (Aguirre, 17’/2ºT); Vitinho, Bruno Henrique (Ronaldo, 31’/2ºT) e Paulinho; Alan Patrick (Juninho, 31’/2ºT) , Carbonero (João Bezerra, 42’/2ºT) e Bernabei. Técnico: Paulo Pezzolano
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Murilo (PAL); Paulinho, Aguirre, Matheus Cunha (INT)
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