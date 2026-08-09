Em tarde de gols anulados, Bahia e Vasco ficam no empate pelo Brasileirão

Em um confronto equilibrado na Arena Fonte Nova, com quatro gols anulados, Bahia e Vasco ficaram no 0 a 0 pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os donos da casa chegaram a 33 pontos, na 6ª colocação. No lado oposto da classificação, a equipe carioca soma 22, na 18ª posição, na zona de rebaixamento. Atualmente, a diferença para o Internacional, primeiro fora do Z4, é de apenas um ponto.
O próximo compromisso do Esquadrão Tricolor será diante da lanterna Chapecoense, dia 16 (domingo), às 11h (de Brasília), na Arena Condá. O Cruz-Maltino, por sua vez, recebe o Olímpia, do Paraguai, na quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), pela Sul-Americana. Três dias depois, no domingo (16), o duelo será com o Santos, às 16h (de Brasília), novamente na Colina Histórica, pelo Brasileirão.
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VAR em ação
Logo aos 43 segundos de jogo, os donos da casa incomodaram. Afinal, Alejo Véliz aproveitou uma bola alçada na área para girar e finalizar. Na sobre, Ademir chutou de direita para uma grande defesa de Léo Jardim. Em outra boa jogada, David Duarte afasta o perigo, mas Cuiabano arrisca da meia-lua. Contudo, o lateral não calibrou a força e nem a direção do chute.
O Bahia, então, foi para cima no escanteio de Rodrigo Nestor, quando, no rebote, Juba chutou na entrada da área e Mingo quase alcançou a bola para desviar em direção ao gol. Depois de uma bola esticada para David, Thiago Mendes deu um passe açucarado para Adson, que arriscou um chute rasteiro e acertou o canto de Ronaldo. No entanto, o impedimento semiautomático anulou o gol.
Ainda no primeiro tempo, Rodrigo Nestor teve liberdade para dar o passe e encontrou Alejo Véliz. O jogador dominou e bateu cruzado para estufar a rede, entretanto houve uma irregularidade no lance, e o VAR anulou o tento. No fim, Juba cortou Paulo Henrique e finalizou, mas Cuesta apareceu para travar o chute e salvar a defesa cruz-maltina.
Equilíbrio e semiautomático como protagonista
Na volta do intervalo, Jean Lucas acionou Zé Guilherme, que tocou rasteiro para Nestor bater para o gol e parar em Léo Jardim. Depois de uma cobrança de falta na primeira trave, Román Gómez se antecipou à defesa adversária e raspou de cabeça, com muito perigo.
Com um ótimo passe de Adson, David recebeu nas costas da defesa tricolor e ficou na cara do gol. O atacante teve tranquilidade para bater no canto do goleiro Ronaldo, mas o VAR assinalou o impedimento semiautomático.
Na reta final, Spinelli fez o pivô para Ramon Rique, que abriu para Thiago Mendes bater rasteiro, mas Ronaldo ficou com a bola. O arqueiro salvou novamente em finalização de Cuiabano que disparou pela esquerda. Pelo Bahia, Kauê Furquim cortou para dentro e cruzou para Michel Araújo, que cabeceou para fora e levou perigo. Acevedo deu um lindo passe para Sanabria, que tirou Léo Jardim da jogada e marcou, mas mais um gol foi anulado.
BAHIA 0 x 0 VASCO
Campeonato Brasileiro – 22ª Rodada
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Data e hora: 9/8/2026, às 16h (de Brasília)
Gols: Não teve
BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Zé Guilherme – intervalo); Rodrigo Nestor (Sanabria 41’/2ºT), Acevedo e Jean Lucas (Caio Alexandre 19’/2ºT); Ademir (Kauê Furquim 41’/1ºT), Alejo Véliz e Willian José (Michel Araújo 19’/2ºT). Técnico: Rógerio Ceni.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia – intervalo), Robert Renan e Cuiabano; Jair (Cauan Barros 40’/2ºT), Tchê Tchê e Thiago Mendes; Adson (Spinelli 26’/2ºT), David (Ramon Rique 29/2ºT) e Brenner (Hinestroza – intervalo). Técnico: Pedro Emanuel.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)
Cartões Amarelos: Ademir (BAH); Thiago Mendes e Cuiabano (VAS)
Cartões Vermelhos: Não teve
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