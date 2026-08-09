Bruno Gomes: “Empate contra Palmeiras foi muito importante para o Internacional”

Bruno Gomes foi um dos jogadores mais aplicados do Internacional no empate deste domingo, 9/8, pela 22ª rodada do Brasileirão. Este 0 a 0 mostrou que o Colorado pode, com entrega e luta, desgarrar de vez da zona do rebaixamento. Ao fim do jogo, chegando aos 23 pontos, o time deixou o Z4, mas podendo entrar de novo caso o Santos, que joga na rodada, pontue. Mas o time fez um jogo bom e isso anima Bruno Gomes para a reta final da competição.

“Acho que todos sabem como é difícil jogar contra o líder do campeonato na casa deles, que tem gramado sintético, outra dificuldade, e que esse ponto era importante para a gente por causa da nossa situação na tabela. Feliz demais ver o time unido, o banco nos ajudando. Agora temos dois jogos em casa para ficarmos ainda mais confiantes para conseguir as vitórias: Remo e Atlético-MG.”

A verdade é que pelo menos nos últimos três jogos o Internacional mostrou evolução. E evoluiu diante de pesos pesados. Primeiramente, segurou o atual campeão e atual vice-líder da Série A, o Flamengo (empate no Beira-Rio). No meio da semana passada, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, em plena Neo Química Arena. E neste domingo, empate com o líder Palmeiras.

“Conseguimos pontos contra Flamengo e Palmeiras, os líderes do Brasileiro. Eliminamos o Corinthians na Copa do Brasil. Estes últimos três resultados mostram que estamos no caminho certo. Ainda temos detalhes a ajustar para sair dessa situação no campeonato. Por isso, temos de ver o que fizemos nesses jogos duros que nos deram confiança e levar para os próximos jogos.”

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