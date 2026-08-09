Corinthians goleia o Santos pelo Brasileiro Feminino

O Corinthians não tomou conhecido do Santos e goleou por 4 a 1, pela 15ª rodada do Campeonato Feminino. Assim, jogando no Canindé neste domingo (9), as Brabas venceram com gols de Belén Aquino, Jhonson, Robledo e Rhaizza. Ketlen descontou para o Peixe.
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O resultado fez o Timão disparar na liderança da competição, agora com 37 pontos. O Santos tem 20, na 11ª posição.
Na próxima rodada, o Corinthians visita o Bahia, no sábado (15), às 17h30 (de Brasília). Já o Santos recebe o Flamengo no domingo (16), às 11h.
No Canindé, as Brabas dominaram o primeiro tempo e abriram 2 a 0 no placar. Com o controle da posse de bola, a equipe fez o primeiro com Belén Aquino, aos 11 minutos. Nos acréscimos, Thais Ferreira ampliou, deixando o time com uma vantagem favorável.
Na volta do intervalo, o Corinthians seguiu em cima e perderam algumas boas oportunidades antes de fazer o terceiro com Robledo. Ketlen diminuiu para o Santos, mas Rhaizza sacramentou a goleada.
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