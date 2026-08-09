Jair destaca evolução do Vasco após empate com o Bahia

O Vasco necessitava da vitória para deixar a zona de rebaixamento, mas não atingiu o objetivo nesta rodada. Mesmo assim, o empate, sem gols, com o Bahia, na Arena Fonte Nova, mostrou que a equipe carioca está em franca evolução, sobretudo no setor defensivo. Na saída de campo, o volante Jair reiterou que é preciso destacar o desempenho do Cruz-Maltino nos últimos jogos e valorizar o ponto conquistado fora de casa.

“É claro que a gente queria ganhar, mas esse ponto é válido. A gente não pode mais deixar escapar pontos e temos que valorizar a evolução que nós estamos tendo. Agora é descansar, pois temos um jogo importante pela Sul-Americana no meio de semana”, disse.

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“Um jogo a cada três dias (cansaço da equipe). Eu, principalmente, voltando de lesão. Muito tempo sem ter essa sequência. tive três jogos que saí jogando. temos que valorizar o que apresentamos, pois a evolução é nítida”, completou.

Com o resultado, a equipe carioca soma 22, na 18ª posição, na zona de rebaixamento. Atualmente, a diferença para o Internacional, primeiro fora do Z4, é de apenas um ponto.

Por fim, o Cruz-Maltino recebe o Olímpia, do Paraguai, na quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), pela Sul-Americana. Três dias depois, no domingo (16), o duelo será com o Santos, às 16h (de Brasília), novamente na Colina Histórica, pelo Brasileirão.





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