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Benfica cede empate ao Académico de Viseu em estreia no Português

Benfica cede empate ao Académico de Viseu em estreia no Português
Benfica cede empate ao Académico de Viseu em estreia no Português -

O Benfica fez sua estreia no Campeonato Português 2026/27 com um empate por 2 a 2 diante do Académico de Viseu, neste domingo (9), no Estádio da Luz. Em uma partida disputada sem a presença de torcedores nas arquibancadas, o clube de Lisboa ficou duas vezes à frente no placar, mas acabou cedendo o empate.

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Pavlidis abriu o marcador aos dez minutos para o Benfica. Na segunda etapa, Rúben Pereira deixou tudo igual aos 55. Pouco depois, Prestianni recolocou os donos da casa em vantagem, mas André Clóvis marcou aos 67 e definiu o empate.

Dessa maneira, Benfica e Académico de Viseu somam um ponto na tabela. O clube visitante, que voltou à elite do futebol português após 37 anos, divide a pontuação com outras seis equipes, entre elas o Sporting. O Leão, inclusive, também empatou por 2 a 2 com o Estrela da Amadora em sua estreia na competição.

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (7/8)
Estoril 1×1 Famalicão
Sábado (8/8)
Marítimo 1×0 Casa Pia
Vitória de Guimarães 0x1 Arouca
Estrela Amadora 2×2 Sporting
Domingo (9/8)
Porto 2×0 Alverca
Benfica 2×2 Académico de Viseu
Moreirense 2×2 Braga
Gil Vicente 1×0 Rio Ave
Segunda-feira (10/8)
Santa Clara x Nacional – 16h15

*Horários de Brasília.

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