Benfica cede empate ao Académico de Viseu em estreia no Português

O Benfica fez sua estreia no Campeonato Português 2026/27 com um empate por 2 a 2 diante do Académico de Viseu, neste domingo (9), no Estádio da Luz. Em uma partida disputada sem a presença de torcedores nas arquibancadas, o clube de Lisboa ficou duas vezes à frente no placar, mas acabou cedendo o empate.

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Pavlidis abriu o marcador aos dez minutos para o Benfica. Na segunda etapa, Rúben Pereira deixou tudo igual aos 55. Pouco depois, Prestianni recolocou os donos da casa em vantagem, mas André Clóvis marcou aos 67 e definiu o empate.

Dessa maneira, Benfica e Académico de Viseu somam um ponto na tabela. O clube visitante, que voltou à elite do futebol português após 37 anos, divide a pontuação com outras seis equipes, entre elas o Sporting. O Leão, inclusive, também empatou por 2 a 2 com o Estrela da Amadora em sua estreia na competição.

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (7/8)

Estoril 1×1 Famalicão

Sábado (8/8)

Marítimo 1×0 Casa Pia

Vitória de Guimarães 0x1 Arouca

Estrela Amadora 2×2 Sporting

Domingo (9/8)

Porto 2×0 Alverca

Benfica 2×2 Académico de Viseu

Moreirense 2×2 Braga

Gil Vicente 1×0 Rio Ave

Segunda-feira (10/8)

Santa Clara x Nacional – 16h15

*Horários de Brasília.

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