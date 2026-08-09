Cuesta e Brenner saem com dores contra o Bahia e preocupam no Vasco

O Vasco pode ter dois desfalques para a sequência da temporada. Afinal, Carlos Cuesta e Brenner deixaram o jogo contra o Bahia no intervalo e preocupam. O zagueiro sentiu dores ao salvar uma chance de Luciano Juba, enquanto o atacante machucou o dedão do pé direito após choque com um adversário.

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Cuesta deixou o campo e deu lugar para Saldivia, enquanto Brenner foi substituído por Marino Hinestroza. Na saída de campo, o atacante relatou que “acha que quebrou o dedão do pé direito”. Antes do início do jogo, o Vasco já havia perdido Andrés Gómez, com dores no pé esquerdo.

O colombiano deixou o Maracanã na última quarta-feira, após a vitória sobre o Fluminense, sentindo muitas dores no pé esquerdo. Ele saiu do estádio marcando após a classificação na Copa do Brasil.

Em campo, o Vasco ficou no empate com o Bahia em 0 a 0. O resultado não tirou o time da zona do rebaixamento, onde ocupa a 22ª posição.

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