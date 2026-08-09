Em desvantagem, Santos deixa primeiro tempo sob gritos de “time sem vergonha”

O clima esquentou na Vila Belmiro no fim do primeiro tempo entre Santos e Athletico pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, a torcida do Peixe demonstrou sua revolta com a desvantagem por 2 a 0 na primeira etapa e entoou gritos de “time sem vergonha” e muitas vaias.

Dentro das quatro linhas, Viveros, artilheiro da competição, foi o grande destaque da etapa inicial. Assim, o colombiano infernizou o sistema defensivo do Alvinegro Praiano e estufou a rede em duas oportunidades.

Pelo lado santista, Gabigol e Cabellero foram os atletas mais perigosos, mas não conseguiram superar o goleiro Mycael. Na reta final, João Cruz quase ampliou o marcador para o Athletico, para a revolta dos santistas presentes no estádio. Neymar, por sua vez, não está em campo por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Por fim, com o resultado momentâneo, o Santos voltará para a zona de rebaixamento, pois Grêmio e Internacional pontuaram na rodada e podem ultrapassar os comandados do técnico Cuca.

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