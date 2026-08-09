Abel Ferreira após empate com o Inter: “Jogamos muito abaixo do normal”

Abel Ferreira analisou, no fim da partida em que o Palmeiras empatou sem gols com o Internacional na Nubank Arena, neste domingo, 9/8, que o time jogou muito mal. Principalmente no primeiro tempo. E que, na sua avaliação, neste 0 a 0 o Verdão fez um jogo pior do que fez na derrota em casa, há duas rodadas, para o Atlético-MG.

“Em termos técnicos, jogamos muito abaixo do que qualquer um jogador da nossa equipe pode mostrar. No fim da partida falei aos jogadores. ‘Realmente é isso que vocês podem mostrar?‘ A única coisa positiva é que no segundo tempo não deixamos o rival ter tempo e espaço, e conseguimos não dar tempo e espaço para o adversário jogar. Mas não conseguimos ultrapassar a muralha do Internacional.”

Abel Ferreira disse que, no primeiro tempo, uma estratégia do Internacional foi importante para confundir o Palmeiras. E que, no segundo tempo, o time cometeu erros de passe e quase perdeu uma partida em que foi superior.

“No primeiro tempo demos tempo e espaço para o adversário, pois com o Alan Patrick, que era um falso 9 jogando como meia, isso confundiu nossos volantes. Felizmente o Internacional não criou muito perigo. No segundo tempo, as finalizações do rival foram mais por perda de bola nossa que não podíamos perder. Tivemos falta de inspiração e quantidade de erros no passe, como ocorreu no último lance do jogo, quando quase perdemos num contra-ataque, mas a defesa salvou. ”

Abel Ferreira não tira o mérito do Inter. Mas…

O treinador palmeirense disse que o Palmeiras não pode desperdiçar jogadas com passes errados e que é importante o time buscar sair na frente. Ele lamentou muito a chance que Allan perdeu na primeira etapa, quando Maripán salvou quase na linha.

“Outra dificuldade é que os rivais, quando jogam em nossa casa, defendem com dez jogadores dentro da área e esperam uma perda de bola para buscar o gol. Foi assim como o Galo ganhou aqui e hoje empatamos o jogo. Enfim, tenho de dizer, faltou-nos inspiração para um melhor cruzamento e um 2 contra 1. Mas não tiro o mérito do Internacional.”

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