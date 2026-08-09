Pezzolano lamenta gols perdidos pelo Inter no empate com o Palmeiras

O treinador do Internacional, Paulo Pezzolano, não escondeu a satisfação com mais um bom resultado do seu time. Afinal, depois de empatar com o Flamengo e eliminar o Corinthians na Copa do Brasil, o Colorado segurou o 0 a 0 com o Palmeiras no Nubank Parque. O time fez um belo jogo defensivo, anulando as investidas do líder do Brasileiro. Mas ele lamentou muito o time não sair com a vitória. Afinal, nos acréscimos, teve duas chances de gol, uma com João Bezerra e outra com Vini.

“Foi um bom ponto, jogamos contra o melhor time do futebol brasileiro. É um time que sabe jogar os diferentes momentos do jogo, um time muito completo, então levamos um bom ponto. Fica esse sabor amargo pelas últimas duas jogadas que tivemos, mas somamos um ponto”, afirmou o treinador, que lembrou que a viagem para São Paulo foi muito boa, pois o time volta para casa com a vaga nas quartas da Copa do Brasil após derrubar o Timão e, três dias depois, empatou com o Verdão.

E agora, com dois jogos em casa, contra Remo e Atlético-MG, Pezolano espera que o Internacional consiga bons resultados para, definitivamente, desgarrar da zona de rebaixamento. Afinal, o Colorado tem 23 pontos e está colocado no Z4. O Remo está dentro da zona da degola, em penúltimo, a apenas um ponto atrás. E o Galo, com 29 pontos, não está tão longe da zona da confusão.

“Vamos jogar no Beira-Rio. Precisamos fazer o resultado em casa. Temos que ser fortes no Beira-Rio para seguir crescendo. O Remo é um adversário direto e temos que vencer”, afirmou.

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