Pedro Emanuel se diz orgulhoso com atuação do Vasco contra o Bahia

O técnico Pedro Emanuel gostou da exibição do Vasco no empate em 0 a 0 com o Bahia neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O português valorizou o ponto conquistado fora de casa e projetou os próximos duelos na temporada, contra a Olimpia, do Paraguai, e Santos.

“Um grande orgulho pelo esforço da equipe. Todos os jogadores, quem joga de início e quem entra. É fundamental termos essa energia. Chegarmos aqui à Fonte Nova, onde o Bahia controla os seus jogos, e termos a capacidade de jogar, além do desgaste físico e mental dessa maratona de jogos. Nos últimos 11 dias, tivemos três jogos. Eles tiveram apenas um. Por isso, isso revela bem o orgulho do trabalho deste grupo”.

Apesar do empate, o Vasco segue na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 18ª posição, com 22 pontos. A situação na tabela preocupa Pedro Emanuel, que garante que o Cruz-Maltino precisa manter as boas atuações para reagir na competição.

“Não estamos num momento fácil neste campeonato, temos que demonstrar mais pela grandeza que temos. Com esta qualidade no trabalho com e sem bola, os resultados vão aparecer naturalmente. Quero ressaltar o fato desse compromisso em campo”.

Vasco não priorizará competições

Aliás, o treinador garante que o Vasco não vai priorizar competições e que a equipe precisa entrar para vencer, independente do torneio.

“Tem vindo a melhorar sempre. Já no primeiro jogo com o Fluminense e com o Medellín, já tínhamos feito um bom primeiro jogo. Os dois jogos com o Fluminense foram intensos e revelou o que eu esperava. A qualidade de jogo com e sem bola. Estamos em um processo evolutivo e hoje foi mais um bom exemplo. Aquilo que pedi ao grupo e que me pediram quando fui contratado, que o Vasco entre em todos os jogos para vencer. Temos alguns jogadores em sobrecarga, o elenco é justo e temos a base para nos socorrer e o mercado aberto que a qualquer momento as coisas podem acontecer”, afirmou.

“Esse grupo mostra muito caráter, ambição e vontade de reverter as coisas no campeonato. Esse jogo mostra uma vontade muito grande desses jogadores. Criamos para levar os três pontos. Sem demérito, em um jogo que nem sempre foi bem jogado, mas muito disputado. Mostramos caráter e acho que o clube e o time merecem esse reconhecimento. Esse é o caminho que temos para trilhar”.

Técnico elogia volante

Pedro Emanuel ressaltou a atuação de Jair contra o Bahia. Ele retornou recentemente de lesão e vem acumulando bons jogos.

“Realçar o Jair pela importância que ele tem na equipe pela forma que estamos jogando. Barros nos dá coisas diferentes, Jair dá o equilíbrio que a equipe necessitava e nos permite ter mais confiança com e sem bola. No último jogo, o Andrés também faz um esforço tremendo e hoje tentou novamente e não conseguiu passar do que foi o aquecimento. Daí o meu orgulho, os jogadores envolvidos, isso mostra o caráter deles. No intervalo tivemos que tirar o Brenner e o Cuesta também tem a ver com o acumulo de situações e desgastes físicos. Eles são heróis e nós temos que tirar o chapéu”.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (13), quando recebe o Olimpia, às 19h (de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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