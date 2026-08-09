Corinthians vence o Bragantino e ganha posições no Brasileiro

O Corinthians demorou para acordar em Bragança Paulista, no Estádio Cícero de Souza de Marques. Porém, quando despertou, na segunda etapa, bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, neste domingo (9), pela rodada 22 desta edição do Campeonato Brasileiro. Garro e Pedro Raul marcaram para os forasteiros.
O resultado coloca o Timão na sétima colocação, com 34 pontos. A equipe começou esta jornada, aliás, em 11º lugar. Já o Bragantino é o oitavo lugar, com 31.
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O primeiro tempo foi extremamente vazio de ideias, travado, sem gols e de poucas finalizações. Um remédio ideal, portanto, para quem sofre de insônia. O Corinthians não conseguiu subir a marcação e seguir o plano de jogo do técnico Fernando Diniz. Uma equipe, aliás, burocrática e improdutiva. Pedro Raul, por exemplo, passou o primeiro tempo inteiro brigando contra a bola, e Garro tampouco conseguiu armar o jogo. O Bragantino, por sua vez, teve a melhor chance, quando Pitta chutou para uma defesa importante de Hugo Souza.
Volpi é herói do Timão
As mudanças não surtiram efeito para ninguém. O locutor do Red Bull Bragantino se esforçava para animar o time da casa, mas as coisas só pioravam com o passar dos minutos. Afinal, em bola recuada, Volpi chutou o vento. Garro, então, ficou com a bola e empurrou para o gol. Falha do goleiro do Massa Bruta em um lance que determinou o triunfo de uma das equipes que não pareciam distantes da vitória. O jogo seguiu amarrado e nivelado por baixo. Até Pedro Raul receber centro de Matheuzinho e, de cabeça, reafirmar a superioridade do Corinthians.
BRAGANTINO 0x2 CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro – 22ª Rodada
Data e horário: 09/08/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Gols: Garro, 13’/2ºT (0-1); Pedro Raul, 42’/2ºT (0-2)
BRAGANTINO: Vilpi, Hurtado (Alves, 43’/2ºT), Alix Vinícius, Pedro Henrique e Capixaba; Ramires (Fernandes, 26’/2ºT), Rodriguinho (Gustavinho, 26’/2ºT) e Barbosa; Mosquera (Vinicinho, Intervalo), Pitta e Sasha (Marcelinho, 20’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini
CORINTHIANS: Souza, Matheuzinho, Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele (Carrilo, 20’/2ºT), Allan, Bidon e Garro; Kaio César (Lingard, 29’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartão Amarelo: Ramires, Gabriel (BRA); Garro, Carrilo, Paulista (COR)
Cartão Vermelho:
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