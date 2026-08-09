Viveros decide, Athletico bate o Santos e diminui distância para o Palmeiras

Em noite mágica de Viveros, artilheiro do Campeonato Brasileiro (14 gols), o Athletico venceu o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada. Ainda no primeiro tempo, o colombiano incomodou a defesa santista e estufou a rede em duas oportunidades. Com o resultado, o time paranaense chegou aos 40 pontos, em terceiro, e diminuiu a diferença para o líder Palmeiras, que agora é de 8. Já os donos da casa ficam com 22, em 17º, na zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Peixe será pela Sul-Americana, diante do Macará, na Vila Belmiro, dia 13 (quinta-feira), às 19h (de Brasília). Pelo Brasileirão, os comandados do técnico Cuca visitam o Vasco, no domingo (16), às 16h (de Brasília), em São Januário. O Furacão, por sua vez, só volta a campo no sábado (15), diante do Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

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Artilheiro em noite inspirada

Na primeira chance dos donos da casa, Bontempo fez uma ótima jogada e encontrou Barreal, que deixou para Caballero. O paraguaio tinha plenas condições de finalizar, mas parou na grande defesa de Mycael. O atacante, por sinal, teve outra chance, desta vez de cabeça, mas mandou para fora.

Aos 13′, o artilheiro do Campeonato Brasileiro entrou em ação. Afinal, o centroavante ganhou a disputa com João Ananias, entretanto a bola sobrou nos pés de João Cruz, que finalizou. Na sobra, o colombiano bateu para o gol e abriu o placar para o Furacão em plena Vila Belmiro.

Na sequência, Escobar deixou Gilberto para trás e cruzou para Gabigol, que, de bicicleta, quase surpreendeu o arqueiro rubro-negro. No entanto, Viveros voltou a aparecer e estufar a rede de Gabriel Brazão. João Cruz acionou o atacante, que em velocidade, ficou cara a cara com o goleiro alvinegro e com um toque fez seu segundo tento na partida.

Ainda nos primeiro quarenta e cinco minutos, Leozinho aplicou um elástico e tocou para João Cruz, que chutou com força, rente à trave. O Peixe também teve uma chance de descontar, mas o cruzamento de Barreal, que desviou em Arthur Dias, também foi para fora.

Furacão segura resultado na Vila

Na volta do intervalo, Barreal soltou a bomba e por pouco não anotou um golaço na Vila. Em outra boa jogada, Bontempo lançou Gabigol dentro da área, mas o centroavante foi ao chão na disputa de bola e pediu pênalti.

O Athletico tentou sacramentar o triunfo, novamente com Viveros. O colombiano voltou a ficar cara a cara com Gabriel Brazão, mas desta vez finalizou em cima do arqueiro santista. Benavídez levou a melhor pelo alto e estufou a rede, mas o impedimento semiautomático anulou o gol. O camisa 9 do CAP voltou a dominar dentro da área, mas novamente Brazão salvou.

Rony, que entrou na etapa final, tocou para Gabigol, que chutou, mas errou o alvo. Em outro momento, Viveros para para cima dos adversários e cai na área, mas o árbitro mandou seguir. O camisa 9 santista, por sua vez, finalizou corretamente, entretanto Rollheiser, mal posicionado, deu uma de zagueiro e tirou o gol dos donos da casa. No fim, vaias da torcida, que vê o Alvinegro Praiano voltar ao Z4 na 22ª rodada.

SANTOS 0 x 2 ATHLETICO-PR

Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data-Hora: 09/08/2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Gols: Viveros 13’/1ºT (0-1); Viveros 25’/1ºT (0-2)

Público: 7.026 torcedores

Renda: R$ 357.468,75

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Thaciano 34’/2ºT), Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva (Rony 14’/2ºT), João Schmidt (Willian Arão 34’/2ºT), Gabriel Bontempo, Barreal e Caballero (Rollheiser – intervalo); Gabigol. Técnico: Cuca.

ATHLETICO: Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Benavídez; Gilberto (Dantas 14’/2ºT), Luiz Gustavo (Riquelme 25’/2ºT), Jadson (Felipinho 14’/2ºT) e João Cruz (Dudu 39’/2ºT) Leozinho (Vargas 14’/2ºT), Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões Amarelos: Adonis Frías (SAN); Viveros (CAP)

Cartões Vermelhos: Não teve

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