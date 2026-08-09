Pedro Raul: “Sou cobrado por jogar no maior clube do Brasil”

Centroavante do Corinthians, Pedro Raul voltou a fazer gols. Neste domingo (9), por exemplo, o centroavante participou dos 90 minutos do espetáculo e cravou, então, uma bola na rede na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0, em Bragança Paulista, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela rodada 22 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Pedro Raul sofreu muitas críticas recentemente e voltou a ganhar espaço com a lesão de Yuri Alberto. A fera do Timão entende a cobrança da Fiel e da crônica esportiva.

“Entendo as críticas. Sou cobrado por jogar no maior clube do Brasil. Tento, portanto, pegar as coisas positivas e excluir as negativas. Vou crescendo, assim, com essas críticas. Estava precisando dessa sequência, afinal, centroavante vive de gols”, colocou o grandalhão da equipe do Parque São Jorge.

Agora, o Corinthians volta as atenções para o Rosario Central, na quinta-feira (13), no Gigante de Arroyito, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

“É outra final. Sabemos o que temos feito. Caímos na Copa do Brasil vencendo e jogando bem. Vamos trabalhar e seguir forte. O time é muito bom”, ressaltou o goleador.

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