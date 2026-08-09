Bontempo lamenta revés e foca em reação do Santos: “Trabalhar e melhorar”

Com dois gols ainda no primeiro tempo, o Santos perdeu por 2 a 0 para o Athletico, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão. Na saída de campo, Gabriel Bontempo lamentou o resultado e disse que o elenco tem que focar para reverter a situação e deixar a zona de rebaixamento.

“Resultado muito ruim para nós. Trabalhamos e esperávamos vencer o jogo. Tomamos dois gols no começo, ficou do jeito que eles queriam o jogo e tivemos dificuldade. Tem que se lamentar, lógico, mas temos que trabalhar para reverter isso. Queremos muito sair dessa situação, não tem o que falar, é trabalhar e melhorar”, disse.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano soma 22 pontos e voltou ao Z4 da competição nacional. Afinal, Grêmio e Internacional pontuaram na rodada e ultrapassaram a equipe paulista.

Por fim, o próximo compromisso do Peixe será pela Sul-Americana, diante do Macará, na Vila Belmiro, dia 13 (quinta-feira), às 19h (de Brasília). Pelo Brasileirão, os comandados do técnico Cuca visitam o Vasco, no domingo (16), às 16h (de Brasília), em São Januário.

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